Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
TEM’de trafik kazası: 1 yaralı İzle

TEM’de trafik kazası: 1 yaralı İzle

Kazanın olduğu yerden görüntü

Polis Aracı Hastane Trafik Kazası Polis Memuru Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araçtan görüntü
-Yoldan görüntü

( İSTANBUL )- Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaza yapan polis hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- TEM Otogar Bağlantı Yolunda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza yapan polis hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre boyunca Aksaray yönünde yoğun trafik yaşandı. Kaza, sabah saat 06.20 sıralarında TEM Otogar Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen polis aracı yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen araç içinde olan polis memurunu hastaneye kaldırdı. Daha sonra kazanın olduğu Aksaray istikametinde de bir süre trafik yan yoldan verildi.
Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza yapan polisin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı