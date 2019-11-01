TEM’de trafik kazası: 1 yaralı İzle

-Kaza yapan araçtan görüntü

-Yoldan görüntü



( İSTANBUL )- Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaza yapan polis hastaneye kaldırıldı İSTANBUL



- TEM Otogar Bağlantı Yolunda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza yapan polis hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre boyunca Aksaray yönünde yoğun trafik yaşandı. Kaza, sabah saat 06.20 sıralarında TEM Otogar Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen polis aracı yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen araç içinde olan polis memurunu hastaneye kaldırdı. Daha sonra kazanın olduğu Aksaray istikametinde de bir süre trafik yan yoldan verildi.

Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza yapan polisin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



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