Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
TEM’de trafiği kilitleyen kaza...Otomobil takla attı

TEM’de trafiği kilitleyen kaza...Otomobil takla attı

Kaza yeri

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-Kazaya karışan araçlar
-Polis ekiplerinden görüntü
-Araçların çekicilerle alınması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM Otoyolu Kavacık Kavşağı'nda bir araç takla atarken kaza sonra bölgede yoğun trafik oluştu. Kaza, 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden 34 KV 9030 plakalı otomobil ile 06 DY 0376 plakalı araç kaza yaptı. Kazanın etkisiyle 34 KV 9030 plakalı otomobil takla attı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda uzun trafik kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı