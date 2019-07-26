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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
TEM'de tırın üzerinde bulunan iş makinesi kamyonetin üzerine düştü İzle

TEM'de tırın üzerinde bulunan iş makinesi kamyonetin üzerine düştü İzle

Tırdan görüntü

İş Makinesi 

-Kaza yeri görüntü
-Düşen iş makinesi
-Yoldan detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de TEM otoyolunda bir tırın dorsesinde bulunan iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle yolda seyir halinde olan bir kamyonetin üzerine düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, Küçükçekmece TEM Otoyolu Halkalı Mevkii Güney yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DAZ 25 plakalı tır TEM otoyolu üzerinde bulunan köprüden yan yola dönüş yaptığı sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerinde bulunan iş makinesi yan yolda seyir hainde olan İbrahim Güler yönetiminde ki 34 JT 4840 plakalı kamyonetin üzerine düştü. Kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ölümden kıl payı kurtulan kamyonetin şoförü İbrahim Güler “Yan yoldan geliyordum köprüden dönen tır hızlı geldi. üstündeki iş makinesi benim üzerime devrildi. Ama buna da şükür kurtuldum aracın hasarına bakmıyorum” diye konuştu.

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