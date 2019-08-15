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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
TEM’de seyir halindeki otobüs alev alev yanarak böyle küle döndü İzle

TEM’de seyir halindeki otobüs alev alev yanarak böyle küle döndü İzle

- OTOBÜSÜN ALEV ALEV YANMASI

Emniyet Şeridi Üniversite Öğrencisi 

-- YOLCULARIN YOL KENARINDA BEKLEMESİ
-- YOLCU RÖP
-- ARACIN SÖNDÜRÜLMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan içinde 50 yolcunun bulunduğu otobüs alev alev yandı. Yolcuların hızla otobüsten inmesiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olay, saat 05.45 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum’dan İstanbul’a seyir halinde olan Sabri Çolak idaresindeki 34 FA 7999 plakalı otobüste, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların otobüsün içine girmesi üzerine sürücü Çolak, aracı emniyet şeridinde durdurdu. Otobüste bulunan 50 yolcunun panik halinde araçtan inmesinin ardından otobüs alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine Ankara ve Gerede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alev alev yanan otobüs yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan otobüste bulunan yolcular, firmaya ait başka bir otobüse bindirilerek İstanbul’a götürüldü. Otobüste bulunan üniversite öğrencisi Mustafa Siviş, “Mola için durduğumuz tesisten çıkıldı ve olayın olacağı belliydi. Araçtan duman falan geliyordu. Şoförler kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalıştılar fakat işe yaramadı. Ondan sonra duman bastırdı otobüsün içerisini. İndiler aşağıya ve otobüsü tahliye etmeye başladılar. Kimsenin canına bir şey gelmedi” dedi.
Otobüsün tesisise girmeden önce de hararet yaptığını iddia eden Siviş, “Olayda bariz bir ihmal var. Yolcular inerken otobüs alev almıştı. 5 dakika sonra patlamalar başladı.
Otobüs doluydu” ifadelerini kullandı.
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