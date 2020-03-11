Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TEM’de önündeki otomobile çarpan gübre yüklü kamyon devrildi

TEM’de önündeki otomobile çarpan gübre yüklü kamyon devrildi

- DEVİLEN TIR

Polis Gübre Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-- KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİL
-- KAMYON SÜRÜCÜSÜ RÖP
-- ARAÇ KUYRUĞU
-- EKİPLERİN ÇALIŞMASI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen otomobile çarpan tavuk gübresi yüklü kamyon devrildi. Kazada, yaralanan olmazken otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza, saat 23.45 sıralarında TEM Otoyolu Batı-Doğu Gişeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Vedat Çetinkaya idaresindeki 14 EA 477 plakalı tavuk gübresi yüklü kamyon, önünde ilerleyen Murat Özen yönetimindeki 34 HU 0623 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Çetinkaya idaresindeki kamyon devrilerek otoyolda metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan Çetinkaya ve otomobil sürücüsü Özen kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza anını anlatan kamyon sürücüsü Vedat Çetinkaya, "Sağımızda bir tane araba vardı. Yavaş gidiyordu. Onu solluyordum ama bu araba ne olduysa birden durdu. Ona vurmamak için sağ yaptığımı hatırlıyorum. Ondan sonra direksiyon hakimiyetini kaybettim ve kamyon yattı" dedi.
Ekipler, devrilen kamyonun yoldan kaldırılması ve başka bir kazaya neden olmaması için yola savrulan tavuk gübresini temizlemek için çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı