TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdü - İSTANBUL İzle
- Olay yerinden detaylar TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdüBağcılar’da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünü silahla vurarak öldürdüİSTANBUL (AA) - Bağcılar’da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünü silahla vurarak öldürdü.
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