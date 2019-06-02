Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
TEM'de meydana gelen zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

TEM'de meydana gelen zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

-Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Bayram Tatili Zincirleme Kaza 

--Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çocuklardan görüntü
--Yaralıların ambulanslara alınması
--Kaza yapan araçlardan görüntü
--Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkii 1. Viyadüklerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza; Akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkii 1. Viyadüklerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametine gitmekte olan F. O.’nun kullandığı 34 BHZ 139 plakalı otomobil yoğun trafik nedeniyle yavaşlayınca aynı istikamete gitmekte olan H. A.’nın kullandığı 74 BT 448 plakalı otomobil arkadan çarptı. Bu araçlara aynı istikamete gitmekte olan S. K.’nın kullandığı 54 FB 689, H. C.’nın kullandığı 34 VJ 8819 ve G. Ş. ‘in kullandığı 41 YA 799 plakalı araçlar da çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların içerisinde bulunan yolculardan R. C., A. H. C., A. Z. C., A. C., S. K., M. A. ile 8 yaşındaki C.A. ve 5 yaşındaki U.A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Diğer taraftan bayram tatili için yola çıkan sürücüler oluşturduğu yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı