TEM'de meydana gelen zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

--Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çocuklardan görüntü

--Yaralıların ambulanslara alınması

--Kaza yapan araçlardan görüntü

--Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkii 1. Viyadüklerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza; Akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkii 1. Viyadüklerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametine gitmekte olan F. O.’nun kullandığı 34 BHZ 139 plakalı otomobil yoğun trafik nedeniyle yavaşlayınca aynı istikamete gitmekte olan H. A.’nın kullandığı 74 BT 448 plakalı otomobil arkadan çarptı. Bu araçlara aynı istikamete gitmekte olan S. K.’nın kullandığı 54 FB 689, H. C.’nın kullandığı 34 VJ 8819 ve G. Ş. ‘in kullandığı 41 YA 799 plakalı araçlar da çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların içerisinde bulunan yolculardan R. C., A. H. C., A. Z. C., A. C., S. K., M. A. ile 8 yaşındaki C.A. ve 5 yaşındaki U.A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Diğer taraftan bayram tatili için yola çıkan sürücüler oluşturduğu yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.