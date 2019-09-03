Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
TEM'de makas atarken tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Haberi

TEM'de makas atarken tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Haberi

- 3 gün önce geçilen "Kocaeli TEM’de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı" başlıklı haberin arşiv görüntüleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Hastane Cenaze Ağır Yaralı 


- Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolunda makas attığı esnada tıra arkadan çarptığı iddia edilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza 3 gün önce gece 01.30 sıralarında Derince TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Savukduran idaresindeki 34 SEC 69 plakalı otomobil, seyir halinde makas atarak ilerlediği esnada önündeki K.O. idaresindeki 34 PBF 69 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobil bariyerlere çarparak durabilirken araçtaki adı öğrenilemeyen sürücü Savukduran ve yanındaki M.İ. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar, Seka Devlet ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 gündür Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan Ahmet Savukduran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Savukduran'ın cenazesi defnedilmek üzere İstanbul Bağcılar ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki ailesi tarafından teslim alınırken olayda yaralanan M.İ.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (GY-
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı