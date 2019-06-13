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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
TEM'de lastiği çıkan otomobil böyle tehlike saçtı

TEM'de lastiği çıkan otomobil böyle tehlike saçtı

trafikten görüntü

Mel B Araç Kamerası Kamera Yavaşlar 

-lastiğin fırlaması
-aracın seyri
-detaylar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- TEM Otoyolu Sapanca mevkiinde lastiği çıkan otomobil tehlike saçtı. TEM otoyolunda Birol İnci'nin kullandığı 06 DH 0589 plakalı otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntüde bir otomobilin çıkan lastiği tehlike saçtı. Seyir halindeki otomobil TEM Otoyolunda şerit değiştiren sürücünün aracının sağ lastiği otomobilinden çıktı. İnanılmaz olayda durumu fark eden sürücü yavaşlarken, diğer sürücüler de dörtlülerini yakarak arkadan gelen sürücüleri uyardı. Korku dolu dakikalar araç kamerası tarafından kaydedilirken, otomobilin sol arka lastiği araçtan çıkarak yola savruluyor. Lastiğin araçtan çıktığı anda Birol İnci'ye ailesi 'yavaş yavaş' diye sesleniyor. Kıl payı kazanın atlatıldığı görüntüde sürücü sağ şeride otomobilini çekip dururken arkadan gelen sürücüler olması muhtemel bir facia atlatılıyor.
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