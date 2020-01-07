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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
TEM'de kaza: Tır rüzgarın etkisiyle bariyerlere çarptı

TEM'de kaza: Tır rüzgarın etkisiyle bariyerlere çarptı

Tırın görüntüsü

Polis Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Çalışmalar
-trafik yoğunluğu
-Kapatılan yol
-Tır sürücüsü röp
-Genel detay

( İSTANBUL )- Yol tamamen trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu İSTANBUL

- Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda rüzgarın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, önce bariyerlere çarptı ardında toprak alana sürüklendi. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 CZN 41 plakalı tır sürücüsü Rüstem Kemaloğlu seyir halindeyken rüzgarın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak, yol kenarında bulunan toprak alana sürüklendi. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından sürücü tırdan çıkarılarak, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tırın çevresinde önlemi aldı. Karayolları ekibi de tırı olay yerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yol tamamen trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Çalışmalar devam ediyor. "Rüzgar benim belimi kırdı araba makasladı" Rüzgarın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen tır sürücüsü Rüstem Kemaloğlu “Rüzgar çok etkiliydi. 60, 70 km hızla gidiyordum. Vitesimi küçültmeye başladım: Rüzgar benim belimi kırdı araba makasladı. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim” dedi.
(ECİĞ-ZA-
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