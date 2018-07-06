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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
TEM'de kamyon devrildi, araç trafiği durdu (2) - İSTANBUL

TEM'de kamyon devrildi, araç trafiği durdu (2) - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerTEM'de kamyon devrildi, araç trafiği durdu - Büyükçekmece mevkisinde saman yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti trafiğe kapandıİSTANBUL (AA) - Büyükçekmece mevkisinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde ulaşım sağlanamıyor.Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece - Çatalca yönünde seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen saman yüklü kamyon, Büyükçekmece mevkisinde devrildi.Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafiğin tamamen durması üzerine sürücüler D - 100 Karayolu'na yönlendirildi.

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri 

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