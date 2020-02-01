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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
TEM’de feci kaza: 9 yaralı

TEM’de feci kaza: 9 yaralı

Kaza yapan minibüs,

Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralıların görüntüsü,
-Ambulanslardan detaylar,
-Polisler ve vatandaşlar, detay.

( DÜZCE )-Yoldan çıkan minibüs şarampole yuvarlandı taklalar atarak durdu DÜZCE

- Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen trafik kazasında minibüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan minibüsün içinde bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Gökhan Özen idaresinde ki 06 DJD 27 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre aşağı takla atan minibüs içerisinde bulunan Sürücü Gökhan Özen ile birlikte Recep Karadağ, Ümit Alper Karadağ, Gülnaz Karadağ, Hazal Karadağ, Bengisu Karadağ, Bilcan Kübra Özen, Birgül Özen ve Songül Özen yaralandılar. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen Düzce ve Sakarya’dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale etmesi sonucu vatandan ve polislerin yardımı ile rampadan zorlukla çıkarıldı. Kazazedeler ambulanslarla Düzce’de hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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