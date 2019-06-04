TEM'de aşırı hız ve alkol kaza getirdi... Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

--itfaiye ekiplerinin cesetleri çıkartmak için çalışma yapması

--otomobilden fırlayan motorun araçtan metrelerce uzakta durması

--cesetlerin otomobilden çıkartılması

-Polis ve jandarmanın çocuk araması

--Otomobil içinde bulunan alkol kutuları

--kazayı gören görgü tanığının kazayı anlatması

--Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- TEM Otoyolu Büyük Melen mevkiinde aşırı hız ve alkol nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilden cesetleri güçlükle çıkarttı. Kaza; akşam saatlerinde TEM otoyolu Büyük Melen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre: İstanbul’dan Ankara'ya bayram ziyaretine gitmekte olan Öznur Emanetçioğlu yönetimindeki 34 RD 160 plakalı otomobil aşırı hız ve alkol nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerlerine saplanarak orta refüje girdi. Aşırı hız nedeniyle bariyerleri katlayarak orta refüje giren otomobilde bulunan sürücü Öznur Emanetçioğlu ve Murat Emanetçioğlu hayatını kaybetti. Otomobil içinde sıkışan cesetleri itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda çıkartabildi. Kazayı gören görgü tanığı; otomobilin çok hızlı olduğunu belirterek çarpma anında çok gürültü çıktığını söyledi.



Otomobil içerisinde çocuk eşyalarının olması üzerine polis ekipleri ve jandarma ekipleri uzun süre otomobilden fırlama ihtimaline karşı etrafta çocuk aradı ancak polis ekiplerinin dedesine ulaşması sonucu çocuğun dedesinde olduğu anlaşıldı. Diğer taraftan otomobil içerisinde bulunan alkol kutuları ve aracın motorunun kaza yerinden metrelerce uzakta olması kazaya davetiye çıkartıldığını da gözler önüne serdi.

