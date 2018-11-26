TEM’de arabayla oyun oynayan sürücü böyle tehlike saçtı

-Sürücünün bariyerlere yaklaşması

-Sürücünün arabaların arasına girmesi



( İSTANBUL )- TEM’de terör estiren maganda kamerada İSTANBUL



- TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde trafikte tehlikeyi hareketler yapan sürücü, kameralara yansıdı. Kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, otoyolda adeta zikzak çizdi. TEM Otoyolu Pendik Kurtköy Mevkiinde trafikte tehlikeli hareketler yapan maganda sürücü korku dolu anlar yaşattı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede 34 RZ 7881 plakalı otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Otoyol üzerinde adeta oyun oynayan maganda otomobillerin olmadığı yerde bile şerit değiştirmesi kazaya davetiye çıkardı. Zaman zaman refüjdeki koruma demirlerine yaklaşan maganda yürekleri ağızlara getirdi. Uzun süre bu şekilde ilerleyen maganda bir süre sonra otoyoldan ayrılarak gözden kayboldu. Maganda sürücünün tehlike saçarak ilerlediği o anlar ise aynı istikamette seyreden başka bir araçtakiler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

