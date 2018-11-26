Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TEM’de arabayla oyun oynayan sürücü böyle tehlike saçtı

TEM’de arabayla oyun oynayan sürücü böyle tehlike saçtı

Sürücünün makas atması

Kamera Cep Telefonu 

-Sürücünün bariyerlere yaklaşması
-Sürücünün arabaların arasına girmesi

( İSTANBUL )- TEM’de terör estiren maganda kamerada İSTANBUL

- TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde trafikte tehlikeyi hareketler yapan sürücü, kameralara yansıdı. Kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, otoyolda adeta zikzak çizdi. TEM Otoyolu Pendik Kurtköy Mevkiinde trafikte tehlikeli hareketler yapan maganda sürücü korku dolu anlar yaşattı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede 34 RZ 7881 plakalı otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Otoyol üzerinde adeta oyun oynayan maganda otomobillerin olmadığı yerde bile şerit değiştirmesi kazaya davetiye çıkardı. Zaman zaman refüjdeki koruma demirlerine yaklaşan maganda yürekleri ağızlara getirdi. Uzun süre bu şekilde ilerleyen maganda bir süre sonra otoyoldan ayrılarak gözden kayboldu. Maganda sürücünün tehlike saçarak ilerlediği o anlar ise aynı istikamette seyreden başka bir araçtakiler tarafından cep telefonuna kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı