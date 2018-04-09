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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TEM‘de 5 araç birbirine girdi: 4 yaralı

TEM‘de 5 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Yaralılardan görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Yolcu Otobüsü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Tır sürücüsünü çıkarılması
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Yolcu otobüsündeki yolcu ile röp
-Olay yerinden görüntüler
-Çevredeki vatandaşlar
-kaza yapan tırın çekiciyle çıkarılması
-trafikten detay

( KOCAELİ )- İtfaiye sıkışan tır sürücüsünü çıkarmak için seferber oldu- Zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM’de uzun araç kuyrukları oluştu KOCAELİ

- TEM Otoyolu İzmit geçişinde aralarında yolcu otobüsü ve tırlarında bulunduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, 17. 00 sularında TEM Otoyolu İzmit geçişi Gültepe Rampası Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yusuf D. idaresindeki 34 VN 1858 plakalı tır, seyir halindeyken aniden fren yaptı. Tırın fren yapması sonrasında arkasında seyir halinde olan bulunan Haşim İ. idaresindeki 34 NKG 71 plakalı otomobil de duramayarak tıra çarptı. Kaza sonrasında Osman M. idaresindeki 34 FF 4216 plakalı bir başka tır da yavaşlamaya çalışan 54 BB 066 plakalı yolcu otobüsüne arkadan, sürücüsü öğrenilemeyen 34 ASL 738 plakalı otomobil de duramayarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisi ile tır sürücüsü Osman M. araç içerisinde sıkıştı. Yolcu otobüsünde bulunana Hakan Y. Sevcan K. Ve Hatice G. ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tır içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı tır sürücüsü ve yaralı yolcular Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İzmit geçişi Gültepe Rampası Ankara İstikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada otobüste bulunan yolcular uzun süre kazanın şokunu üzerlerinden atamadı. Kazaya karışan araçlar yoldan çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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