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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tem Boludağı Tünel çıkışında kamyon tıra arkadan çarptı: Kamyon sürücüsü yaralandı Video

Tem Boludağı Tünel çıkışında kamyon tıra arkadan çarptı: Kamyon sürücüsü yaralandı Video

Kamyonda sıkışan sürücüden görüntü

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekiplerin çalışma yapması
-Sıkışan sürücünün kamyondan çıkartılması
-Yaralı sürücünün sedyeye alınması
-Yaralı sürücünün ambulansa taşınması
-Genel ve detay

( DÜZCE )-Sıkışan sürücüsü için ekipler seferber oldu DÜZCE

- TEM Otoyolu Boludağı Tünel çıkışında meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü, sürücü mahallinde sıkıştı. Ekipler, sıkışan sürücü için seferber olurken, uzun çabalar sonucunda kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Kaza; gece saatlerinde Tem otoyolu Boludağı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tuncay B.’nin kullandığı 34 CBA 083 plakalı kamyon, İstanbul istikametine seyrederken Osman Ş.’nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Tuncay B. sürücü mahallinde sıkıştı. Sürücüyü kurtarmak için Bolu ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yoğun çaba harcadı. Yapılan çalışmanın ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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