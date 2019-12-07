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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TEM bağlantı yolunda tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli hayatını kaybetti

TEM bağlantı yolunda tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli hayatını kaybetti

ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Motosiklet Sürücüsü 


- Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda ayın istikamette giden tıra arkadan çarparak ağır yaralanan motosikletli, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, 39 SG 382 plakalı motosiklet sürücüsü S.G. (19), aynı istikamette giden tıra arkadan çarparak ağır yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü S.G., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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