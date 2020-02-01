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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
TEM bağlantı yolunda tır üst geçide takıldı

TEM bağlantı yolunda tır üst geçide takıldı

Genel görüntüler

Trafik Yoğunluğu 

-Trafikten görüntü
-Sıkışan noktadan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde kule vinç yüklü tır, üst geçide takılırken bölgede trafik durma noktasına geldi. Olay Esenyurt’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Haramidere tem bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde kule vinç yüklü tır sürücüsü yüksekliği hesaplayamadı. Kule vinç parçalarından birisi üst geçide takıldı. Olay yerine ihbar üzerine belediyeye ait çekici ve vinç geldi. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Üst geçide sıkışan parçalar ekiplerin bir saati aşkın çalışmasıyla kurtarıldı.
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