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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tellere takılan sığırcık itfaiye tarafından kurtarıldı

Tellere takılan sığırcık itfaiye tarafından kurtarıldı

telde mahsur kalan kuş

Sparta Sığırcık Harekete Geç Irak 

-itfaiye görevlisinni merdivenle kuşun yanına ulaşması
-kuşun mahsir kaldığı teli kesmesi
-kuşu alması
-kuşu serbest bırakması

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta'nın Eğirdir ilçesinde elektrik tellerine takılan bir sığırcık, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen ibgliye göre bu sabah saat 09 00 sıralarında elektrik tellerine takılan ve mahsur kalan kuş olduğu ihbarını alan itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. vCami mahallesindeki br binanın çatısının hemen altında tellere takılıp sallanan kuş için merdiven açıldı. Merdivenle kuşun yanına ulaşan Eğirdir Belediyesi itfaiye görevlisi, yanındaki bıçak ile teli keserek kuşu bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye görevlisi tarafından bırakılan kuş kurtulur kurtulmaz gözden kayboldu.
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