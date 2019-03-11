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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tellere takılan gelincik vatandaşların yardımıyla kurtarıldı - SAMSUN

Tellere takılan gelincik vatandaşların yardımıyla kurtarıldı - SAMSUN

- Gelincikten detaylar - İtfaiye görevlilerinin gelinciği kutuya alması - Gelinciği kurtaran vatandaşlardan Ünsal Yüksel ile röportajTellere takılan gelincik vatandaşların yardımıyla kurtarıldı - Samsun 'un Atakum ilçesinde bahçe tellerine takılan ve vatandaşların yardımıyla kurtarılan yaralı gelincik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecekSAMSUN (AA) - Samsun 'un Atakum ilçesinde, bahçe tellerine takılarak yaralanan gelinciğin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.Alınan bilgiye göre, Balaç Mahallesi Bünyan Caddesi üzerindeki boş bir arazinin çevresindeki demir tellere takılan yaralı gelinciği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Vatandaşlar itfaiyeyi beklerken, telleri keserek kurtardıkları gelinciğe su verdi.Yaralı gelincik, itfaiye ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmek üzere olay yerinden götürüldü.Çevre sakinlerinden Ünsal Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelinciğin tellere takılarak yaralandığını görünce yardım etmek istediklerini söyledi.

İtfaiyeyi arayarak haber verdiklerini anlatan Yüksel, "İtfaiye gelene kadar biz de telleri kesmeye başladık. Ciddi yaralanmıştı. Umarım iyileşir." diye konuştu.

Bild Muhabir 

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