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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Televizyonları böyle çalıp kaçtılar

Televizyonları böyle çalıp kaçtılar

zanlıların güvenlik kameralarına yansıyan ve televizyonu kucaklayarak kaçtıkları görüntü

Televizyon Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-zanlıların polis eşliğinde doktor kontrolüne çıkarılmaları ve detay

( KAYSERİ )- Marketlerden televizyon çalan iki kişi önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı KAYSERİ

- Kayseri'de marketlerden televizyon ve gıda maddesi çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, zanlıların televizyonları çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesinde ve Osman Kavuncu Mahallesinde 3 marketten televizyon ve gıda maddesi hırsızlığı yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında marketlerde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen zanlıları kısa sürede yakaladı. Zanlılar, haklarındaki işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlıların girdikleri marketlerde, görevlilerin dalgınlığından faydalanarak sıfır televizyonları kucaklayarak kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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