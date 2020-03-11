Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Televizyon, projeksiyon cihazı ve motosiklet çalan şahıslar yakalandı

Televizyon, projeksiyon cihazı ve motosiklet çalan şahıslar yakalandı

ŞAHISLARIN ÇIKARILMASI DETAY

Televizyon Akalan Hapis Cezası Harekete Geç Hırsız 

-GÜVENLİK KAMERASI DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan dernekten televizyon, projeksiyon cihazı ve dükkan önünden motosiklet çalan şahıslar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde, gece geç saatlerde kimliği belirsiz iki kişinin bir dernekten 2 adet televizyon ve 1 adet projeksiyon cihazının çaldığını ihbarını alan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayının gerçekleştirdiği yerin çevresinde incelemelerde bulundu. Çevrede şüpheli şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden E.Ş., isimli şahıs mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Diğer şüphelinin de yakalanması için harekete geçen, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri yürüttükleri teknik çalışmalar ve güvenlik kameraları incelemesi sonucu diğer şüphelinin hırsızlık suçlardan kaydı olan Ş.Ö., isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler Adapazarı ilçesinde bir eve gerçekleştirdikleri operasyonla Ş.Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla alakalı yakalanan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularında,E. Ş'nin ‘Uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Ş. Ö’nün ise daha önce bir dükkan önünden motosikleti çalan şüpheli olduğu tespit edildi. Olayla alakalı her iki şahısta Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (RŞ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı