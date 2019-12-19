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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Televizyon hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı - TEKİRDAĞ

Televizyon hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı - TEKİRDAĞ



: - Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntü Tekirdağ ’da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde televizyon hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, bir evden televizyon çaldıkları iddiasıyla Ö.K, A.O ve Ö.T'yi gözaltına aldı.Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Televizyon Kamera Emniyet Müdürlüğü Hırsız 

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