Televizyon hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı - TEKİRDAĞ
: - Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntü Tekirdağ ’da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde televizyon hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, bir evden televizyon çaldıkları iddiasıyla Ö.K, A.O ve Ö.T'yi gözaltına aldı.Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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