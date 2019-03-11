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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Televizyon hırsızları önce kameraya ardından polislere yakalandı

Televizyon hırsızları önce kameraya ardından polislere yakalandı

Emniyetin Görüntüleri

( GAZİANTEP )- Kaya parçaları ile camı kırdılar 88 saniyede iş yerin soydular- Yaklaşık 44 saniyede camı kıran hırsızlar, 44 saniyede ise televizyonları alarak kaçtı GAZİANTEP

Televizyon Polis Akalan Kamera Hırsız 


- Gaziantep’te ellerinde kaya parçaları ile iş yerinin camını kıran şahısların 88 saniye süren hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. 5 televizyonu çalarak kayıplara karışan zanlılar, polis tarafından yakalandı. Gaziantep’in Güzelyurt mahallesinde bir iş yerinin önüne gelen araçtan inen 5 kişi, yanlarında getirdikleri kaya parçaları ile bir iş yerinin camını kırdı. 44 saniye içerisinde camı kırarak, içeri girmeyi başaran şahıslar, 44 saniyede ise içerideki televizyonları aldı. Toplam 88 saniye süren hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Kameraları inceleyen ekipler ise kısa sürede şahısların kimliklerini belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan alınan şahıslardan S.Y ve S.A tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ele geçirilen televizyonlar ise iş yerine sahibine teslim edildi. (AD-SD-
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