Telekomünikasyon şirketleri arasında ‘yabancı öğrenci takası’...Yabancı öğrenciler izinsiz taşınan telefon hatlarına isyan ediyor İzle

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( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Bangladeşli Muhammed Forid;- “Kullandığımız hatlar, bize sorulmadan başka bir hatta taşınıyor"- "Bize sorulmadan bilgilerimizi ne yapıyorlar, nasıl alıyorlar onu bilmiyoruz"- İletişim Fakültesi öğrencisi Gambiyalı Fatimah Ceesay:- “İnsanların kimliği ile oynamak hoş bir şey değil” ESKİŞEHİR



- Türkiye’de eğitim hayatlarına devam eden yabancı öğrencilerin telefon hatları, son senelerinde izinsiz olarak telekomünikasyon şirketleri arasında el değiştiriyor. Kimlik bilgilerinin başkaları ile paylaşıldığını vurgulayan öğrenciler, hat firmaları tarafından mağdur edildiklerini dile getirdi. Kendi ülkelerinden Türkiye’ye üniversite eğitimi için misafir olarak gelen ve çeşitli firmalardan telefon hatları satın alan yabancı öğrenciler, son senelerde hatlarının izinsiz bir şekilde başka firmalara taşınmasına isyan etti. Sadece yabancı öğrenciler arasında görülen ve kendilerini başka bir firmadan hat almaya mecbur bırakan bu uygulama, öğrencileri zor durumda bırakıyor. Hatlarının taşınmasını istemeyen ancak kendilerine gelen gerçek dışı bir talep mesajı ile numaralarını kaybettiklerini söyleyen öğrenciler, bu problemin bir anca çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade ettiler. “Kullandığımız hatlar, bize sorulmadan başka bir hatta taşınıyor” Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okuyan Bangladeşli Muhammed Forid, hatlarının kendilerine sorulmadan başka bir hatta taşındığını ve bunu anlamakta zorluk çektiklerini dile getirerek, “Kullandığımız hatlar, bize sorulmadan başka bir hatta taşınıyor. Bu nasıl oluyor? Mesela bir gün mesaj geliyor. Mesajda diyor ki ‘Talebiniz alınmıştır. Hattınız başka bir hatta taşınmıştır.’ Hiç talep yapmadım. 2-3 gün sonra da bu hattımızı kapatıyor. Bayilere gidiyorum, onlara soruyorum. Onlar ‘Biz bilemeyiz’ diyorlar. Taşınan bayiye gidiyorum onlar da ‘Biz bilemeyiz’ diyorlar. Bize sorulmadan bizim bilgilerimizi ne yapıyorlar, nasıl alıyorlar onu bilmiyoruz. Biz pasaport veriyoruz. Biz fotoğrafımızı, kimliğimizi verip bu hatları aldık. Ama nasıl olduğunu bilemiyoruz. Bir de bu numaramızı bize tekrar vermiyor. Bizim bankada, okulda, yurtta, emniyet müdürlüğünde, her yerde biz bu telefon numarasını kullanıyoruz. Şimdi bilgilerimizi tekrar değiştirmemiz lazım oralarda. Çok uğraştırıyor. Bir de bunun bir sonucu olmuyor. Kesinlikle bize mağduriyet yaşatıyorlar. Bizim yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Gidiyorum, ‘Biz yardımcı olamayız’ diyorlar. Bu çok zor bir şey bizim için. Benim memleketimden gelip Eskişehir’de yaşayan 5-6 kişide de bu sorun oldu. Ama benim bildiğim kadarıyla Türkiye’de 100’den fazla yabancı öğrenci bu sıkıntıyı yaşadı” şeklinde konuştu.

“Çoğu öğrencilerden yıllardır duyuyordum” Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde okuyan Gambiyalı Fatimah Ceesay, çoğu öğrenciden yıllardır bu konuda şikâyetler duyduğunu ve bunun sonunda kendisinin de başına geldiğini belirterek, “Ben bu olayı ödevimi yaparken anladım. Başka bir köye gitmem gerekiyordu foto-röportaj için. Arıyorum, ulaşılamıyor. Bir de arkadaşlardan aramayı denedim. Benim telefonum sanki çekmiyormuş gibi geldi bana. Aradılar. ‘Bu numara çalışmıyor’ diyor. Hâlbuki telefonumda şebeke görünüyor. Şaşırdım yani. O zaman hat aldığım firmaya gittim. Onlara söyledim. Bilgisayardan kontrol ettikten sonra bana hattımın taşındığını söyledi.



Nasıl taşındı benim haberim olmadan? ‘Bizim yapacağımız bir şey yok’ dediler. Talepte bulunmadım. Bu bana şaşırtıcı geldi. Gerçi çoğu öğrencilerden yıllardır duyuyordum. Herkes şikâyet ediyordu. Ama başıma geleceğini düşünmüyordum” ifadelerini kullandı. “Taşınan firmaya mı, eski firmaya mı güveneyim?” Eski telefon numarasını pek çok yerde kullandığını ve yaşanan bu olay sonrası mağduriyet yaşadığını dile getiren Gambiyalı öğrenci, şunları kaydetti: “Banka hesabımda da kullandım. Ailem de bana ulaşmak için bu hattı kullanıyordu. Gerçekten çok sinirlerim bozuldu. Hattımın taşındığı şirkete gittim. Yeni hattımı alırken mecburiyette olduğum için aldım. Çünkü artık bilemiyorum. Taşınan firmaya mı güveneyim, eski firmaya mı güveneyim? Bilemedim. 2 şirkete güvenemiyorsan başka şirkete taşımak zorunda kalacaksın. Ve o firmayla ilgili duyduğum haberlere göre de orada da hatlar taşınıyormuş. Gerçekten böyle bir olay hiç kimsenin başına gelsin istemiyorum. Facebook’ta da bu durumu paylaştığımda 15 kişiden fazla ve hepsi yabancı olan öğrenciler ‘Benim de başıma geldi’ diye yazdılar. Yani bu olacak şey değil. İnsanların kimliği ile oynamak bence çok bir şey değil. O yüzden firmaların buna son vermesini umuyorum.”

