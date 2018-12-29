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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Telefonuyla ilgilenen yaya, minibüsün altında kalmaktan şoför sayesinde kurtuldu

Telefonuyla ilgilenen yaya, minibüsün altında kalmaktan şoför sayesinde kurtuldu

YAŞANAN OLAY DETAY

( SAKARYA )- Yaşanan anlar minibüs kamerasına yansıdı SAKARYA

Karya Kamera Cep Telefonu Otobüs Kamerası 


- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde cep telefonuyla ilgilenen ve yolun ortasından giden bir kişi minibüsün altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde kurtuldu. O anlar ise otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Akyazı İlçesi Pazarköy yolunda yaşandı. Yolun ortasından yürüyen ve cep telefonuyla ilgilenen bir kişi üzerine gelen minibüsü fark etmedi. Minibüs şoförünün dikkati yayanın hayatını kurtardı. Dalgın yaya önünde duran minibüsü ancak şoför selektör yapıp korna çalınca fark etti. Yaşanan olay minibüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde yayanın dalgın halde yolun ortasından yürüyerek gelmesi ve sürücünün onu fark edip durması daha sonra uyarması gözüküyor. (RŞ-
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