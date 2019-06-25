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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Telefonla yolda yürüyen küçük çocuğun peşine takıldı, cep telefonunu alıp böyle kaçtı

Telefonla yolda yürüyen küçük çocuğun peşine takıldı, cep telefonunu alıp böyle kaçtı

-Güvenlik kamerası-

Sosyal Tesis Kapkaç Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-şahsın çocuğu takip etmesi
-binanın önünde telefonu elinden alıp kaçması
-çocuğun ağlaması
-detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te yolda yürüyen bir çocuğun elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Şahinbey İlçesi’ne bağlı Vatan Mahallesi’nde kimliği henüz belirsiz bir kişi, önünde yürüyen ve elinde cep telefonu bulunan çocuğun peşine düştü. Mahalledeki sosyal tesisin önünde çocuğun elindeki telefonu alan şüpheli, koşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından çocuğun babası durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
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