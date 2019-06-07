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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Telefonla veterinerden yardım alarak kedi ve 5 yavrusunun hayatını kurtardı Haberi

Telefonla veterinerden yardım alarak kedi ve 5 yavrusunun hayatını kurtardı Haberi

REFİKA BARAN'IN KEDİYİ DOĞUM YAPTIRMASI

Kıyam Sokak Kedisi İnter 

-REFİKA BARAN'IN KEDİYİ DOĞUMUNA YARDIMCI OLAN VETERİNERE CANLI YAYINDA YAVRULARI GÖSTERMESİ
-ANNE KEDİ VE YAVRULARI
-REFİKA BARAN'IN YAVRULARI SEVMESİ
-REFİKA BARAN RÖPORTAJI

( BURSA -ÖZEL)- Doğumda ölmek üzere olan kediyi telefonla veterineri arayıp doğumunu yaptırdı BURSA

- Bursa'da doğum yapamayan kediyi gören bir kişi, telefonla veterineri arayıp doğum yaptırarak kedi ve 5 yavrusunun hayatını kurtardı. Nilüfer ilçesinde yaşayan Refika Baran, işten eve geldiği esnada evinin kapısının önünde bir sokak kedisinin acı içinde kıvrandığını gördü. Hemen kediyi alıp evine götürdü. Kedinin doğumu geldiğini ve yapamadığını görünce hemen müdahale etmesi gerektiğini düşündü. İnternetten veteriner araştırıp önüne çıkan ilk veterinerin numarasını aradı. Telefonla veteriner Meltem Seven'i arayıp durumu izah etti. Hayatında hiç kedi doğumu yaptırmamasına rağmen büyük bir soğuk kanlılıkla veterinerin yönlendirmesiyle sıkıntılı olan doğumu 1 saat içinde başarılı bir şekilde yaptı. Böylelikle kedi ve 5 yavrusunun hayatını kurtarmış oldu. Şimdi ise anne kedi ve yavrularına evinde bakan yardım sever bayan yavrular 60 günlük olunca olanları sahiplendirecek. Yavru kedilere ve annesine gözü gibi bakan Refika Baran, "İşten eve geliyordum. Kapımın önünde bir kedi gördüm. Kedi çırpınıyordu. Bir anne olarak kıyamadım. Kedi doğum yapamıyor bir sıkıntı vardı. Ben hiç daha önce kedi bakmadığım için ne yapacağımı bilemedim. Hemen internetten veteriner numarası araştırdım. Karşıma çıkan ilk veterineri aradım. Karşıma Meltem Seven, hanım çıktı ve bana sakin olmamı söyleyip telefonda yardım etti. Bende sıkıntılı olan doğumu onun yardımları sayesinde gerçekleştirdim. İlk doğum 25 dakika sürdü. Daha sonra 4 yavrunun daha doğumunu gerçekleştirdim. Şimdi doğumunu gerçekleştirdiğim anne kedi ve yavrularına bakıyorum. Yavrular 60 günlük olunca sahiplendireceğim. Anne kedi ve yavrularının hayatını kurtardığım için çok mutluyum" dedi.

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