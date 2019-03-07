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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Telefonla oynayan motosikletli kaza yaptı, kendisiyle dalga geçti

Telefonla oynayan motosikletli kaza yaptı, kendisiyle dalga geçti

-Kask kamerası-

Kamera Cep Telefonu 

-Gencin seyretmesi
-Trafikte telefonla oynaması
-Minibüse arkadan çarpması
-Sürücü ile konuşması
-Kendisiyle dalda geçmesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Bayrampaşa’da seyir halinde cep telefonuyla oynayan motosikletli ufak bir kaza yaptı- Genç kazadan sonra “telefonla oynamayın” diyerek kendiyle dalga geçti İSTANBUL

- Bayrampaşa’da trafikte yavaş bir şekilde seyir eden ve o esnada cep telefonuyla oynayan motosikletli genç, minibüse arkadan çarparak ufak bir kaza geçirdi. Kaza anı kask kamerasına yansırken, genç kazadan sonra “telefonla oynamayın” diyerek kendiyle dalga geçti. İstanbul Bayrampaşa Rami Kışla Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosikletli, mesajlarına bakmak için cebinden cep telefonunu çıkarttı. Seyrederken bir yandan telefonuyla ilgilenen genç, kırmızı ışığın yandığını fark edemeyince önündeki minibüse çarptı. Ufak bir kaza atlayan genç ardından aracına çarptığının farkında bile olmayan sürücüye durumu anlattıktan sonra yoluna devam etti. Kendisinin bile güldüğü kazada genç, “telefonla oynamayın” diyerek kendisiyle dalga geçti. Kaza anı ve sonrası ise kask kamerasına yansıdı. (DCC-ÖFA
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