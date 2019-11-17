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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - İSTANBUL Haberi

Telefonla dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - İSTANBUL Haberi

- Şüphelinin polis merkezinden çıkarılışı - 75 yaşındaki kadını 195 bin lira dolandıran şüpheli, para almak için geldiği buluşmada yakalandıİSTANBUL (AA) - Maltepe'de telefonla aradığı 75 yaşındaki kişinin 195 bin lirasını dolandıran şüpheli, polis tarafından yakalandı.Altıntepe Mahallesi'nde yaşayan Ferda T'yi arayan zanlı, adına çok sayıda telefon hattı açıldığı ve yurt dışına yüklü miktarda para çıkışı yapıldığını söyleyerek 195 bin lirasını aldı.Dolandırıldığını anlayan Ferda T. polise gidince Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Şüphelinin bir süre sonra evini sattırmak için kadını tekrar araması üzerine, evin parasını vermek için buluşma ayarlanan zanlı polis tarafından gözaltına alındı.Ferda T, gözaltına alınan Ahmet Ö'yü (20) 195 bin lirasını alan şüpheli olarak teşhis etti.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Polis Telefon Hattı Polis Merkezi Akalan Yurt Dışı 

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