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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Telefonla dolandırıcılık - BURSA

Telefonla dolandırıcılık - BURSA

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesi - Telefonla arayarak dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişiyi telefonla arayarak dolandırmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.Telefonda kendisini polis olarak tanıtan F.U, banka hesabına terör örgütleri tarafından el konulduğunu söylediği T.T. adlı kadından parasını çekip adresine gelecek görevliye teslim etmesi istedi.Altıparmak Mahallesi'nde bulunan bankadaki hesabından 50 bin lirasını çekmeye giden T.T, durumu bildirdiği banka görevlilerinin de yardımıyla polise ihbarda bulundu.T.T, ekiplerin yönlendirmesiyle telefondaki F.U'ya parayı çektiğini ve evine gittiğini söyledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, parayı almak için T.T'nin evine gelen şüpheli F.U'yu yakaladı. Çevrede araştırma yapan ekipler, F.U. ile hareket ettiği belirlenen İ.H.T ve O.T'yi de gözaltına aldı. Zanlılarla ilgili araştırma yapan ekipler, İ.H.T'nin iki ay önce gerçekleşen 50 bin avroluk dolandırıcılığın şüphelisi olduğunu tespit etti.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.U, İ.H.T. ve O.T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Avro Parmak Polis Banka Hesabı Dolandırıcılık 

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