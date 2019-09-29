Telefonla dolandırıcılık - BALIKESİR Haberi

- Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü binası görüntüleri - Zanlının tutuklanma anı güvenlik kamerası görüntüleri - Ayvalık ilçesinde telefonla dolandırmaya çalıştığı kişinin bozdurduğu 41 bin 500 avroyu almaya çalıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Cunda Adası'ndaki Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kişiyi telefonla arayan E.A, kendisini polis olarak tanıttı.Bu kişiden suç işlediği yalanıyla evinde biriktirdiği paraları isteyen E.A, mağdurun bozdurduğu 41 bin 500 avroyu almaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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