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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Telefonla dolandırıcılık - ADANA

Telefonla dolandırıcılık - ADANA

- Yavuzlar Mahallesi'nde ikamet eden Cumali İncirci'nin dolandırıcılık hakkında polise bilgi vermesi - Cumali İncirci'den detaylar Adana 'da telefonla dolandırıcılık - Yüreğir ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, bir çifti altınlarını alarak dolandırdıADANA (AA) - Adana 'nın Yüreğir ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, bir çiftin altınlarını alarak kaçtı.Yavuzlar Mahallesi'nde ikamet eden Cumali İncirci'yi (67) telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan kişi, bir operasyon yürütüldüğünü söz konusu kişiden, evden çıkarak sokaktaki parka gelmesini istedi.Bunun üzerine İncirci, savcı olduğuna inandığı telefondaki kişinin söylediklerini yerine getirerek parka gitti. Bu sırada başka bir kişi eve gelerek İncirci'nin eşi Esma'ya kendisini polis olarak tanıtıp, kocasının gözaltına olduğunu, soruşturma kapsamında evdeki altınları vermesi gerektiğini söyledi.

Paniğe kapılan kadın, evdeki 7 bilezik, iki yüzük ile iki çift altın küpesini dolandırıcıya teslim etti.Bir süre sonra eve öden Cumali İncirci, eşinden durumu öğrenmesi üzerine polise haber verdi.Olay yerine gelen ekipler kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Polis Ali İnci Dolandırıcılık 

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