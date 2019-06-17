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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Olay yeri şeridinden görüntü

İlk Müdahale Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri Mermi 

-Yerde mermi çekirdeklerinden görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da telefonda başlayan sözlü tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 327. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre telefonda başlayan sözlü tartışma tarafların randevulaşması ile dışarıya taştı. Karşılaşan 2 kişi birbirlerine bıçak ve silah çekti. Telefonda ağır hakaretler eden şahıs bıçak çekerken, davet edilen kişi ise silah çekerek bıçaklı şahsı bacaklarından ve kolundan vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak Dağkapı'da bulunan Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, çevre güvenliğini alarak olay yerinde inceleme yapıp, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. (RK-AKK-Y)
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