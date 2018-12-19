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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Telefon ve internet bankacılığı dolandırıcılığı - ANTALYA

Telefon ve internet bankacılığı dolandırıcılığı - ANTALYA

- Dolandırıldığını öne süren kişiden detaylar - Emekli işçi 63 yaşındaki Ömer Seçkin'in konuşması - Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şube Başkanı Cemal Şencan'ın konuşması - Alanya ilçesinde emekli bir kişi bankadaki parasının farklı hesaplara gönderilerek dolandırıldığını öne sürdüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde emekli bir kişi, bankadaki parasının farklı hesaplara gönderilerek dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.Emekli işçi 63 yaşındaki Ömer Seçkin, kendisini banka çalışanı olarak tanıtan bir kişinin, hesabındaki parasını farklı hesaplara göndererek dolandırdığı iddiasıyla polise başvurdu.Kendisini telefonla arayan kişinin, bankadaki hesaplarını bildiğini ve bundan dolayı güvenini kazandığını belirten Seçkin, 96 bin lirasının başka hesaplara çıkarıldığını bildirdi.Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şubesi'ne gelerek yetkililerden yardım isteyen Seçkin, gazetecilere yaptığı açıklamada,"Tanımadığım bir kişi beni telefonla arayarak vadeli ve vadesiz hesabımdaki paranın miktarını söyledi.

Ben de güvendim. İnternetten onay verince hesabımdan para çekilmiş. Dolandırıldığımı anladıktan sonra bankayı aradım, emniyete giderek şikayette bulundum." diye konuştu.
THD Alanya Şube Başkanı Cemal Şencan ise bu tür olayların artık yaşanmaması temennisinde bulunarak, vatandaşların daha dikkatli olmalarını istedi.Bunun her vatandaşın başına gelebileceğini anlatan Şencan, "Vatandaşımızdan bilgilerini alarak parayı çekmişler, hemen akabinde adına kredi çekmişler. Bankanın uyarması lazımdı böyle bir durumda. Bu vatandaşımız biraz daha dikkat edebilirdi. Özellikle internet alışverişlerinde, para transferlerinde daha dikkatli olsunlar." ifadelerini kullandı.

Polis Alışveriş Bild Ara Transfer İnter 

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