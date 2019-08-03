Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Telefon ve internet bağımlılığına dikkat çeken video büyük ilgi gördü

Telefon ve internet bağımlılığına dikkat çeken video büyük ilgi gördü

klipten görüntüler

Parmak İnternet Bağımlılığı 

-röportaj

( BURSA ) Telefon ve internet bağımlığına dikkat çeken video büyük ilgi gördü BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaşın telefon ve internet bağımlığına dikkat çeken videosu büyük beğeni topladı. Mobilya işiyle uğrayan İsmail Arslan, boş vakitlerinde çektiği videolarla gündem olmaya devam ediyor. Arslan, telefon ve internet bağımlığına dikkat çekmek için bir video hazırladı. Yapılan videoda önemli mesajlar veren İsmail Arslan, kanayan bir yaraya parmak bastı. Oldukça ilgi geçen video beğeniyle izlendi.
İlgili Foto Galeriler
Balıkesirde Yolcu Otobüsü Alev AldıBalıkesirde Yolcu Otobüsü Alev Aldı
Anneden Oğluna Son BakışAnneden Oğluna Son Bakış
Genç Kadına Sokak Ortasında Kanlı İnfazGenç Kadına Sokak Ortasında Kanlı İnfaz
Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!Karısını Bir Yıldır Taciz Eden Adama Dehşeti Yaşattı!
Hayalet Kabusları Oldu!Hayalet Kabusları Oldu!
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı