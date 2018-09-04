Telefon telleri kopunca dünyayla iletişimleri kesildi



- Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Konaca köyünde çürüyen telefon direklerinin yıkılması ile kopan hatlar nedeniyle telefon ve internetin kesilmesine sebep oldu. Köydeki telefon direklerinin yıkılmasıyla yaklaşık 6 aydır yerde olan kabloların kopması sonucunda Konaca köyünün dünyayla iletişimi kesildi. Köylüler problemin giderilmesi için yetkililerden destek bekliyor. Telefon kabloları kopuk olduğu için iletişimde sorun yaşadıklarını dile getiren Lütfü Ünver, “Şikayetçiyiz. Görevlilere söylüyoruz. Buraya geliyorlar ancak tamir yapmıyorlar. Daha önce ev telefonlarımız vardı. Köylüler iletişim sağlayamadığı için telefonlarını kapatmak zorunda kalıyor. Telefonu açık olanlarda ulaşamıyor. Biz görevlilerden şikayetçiyiz. Ya iletişim yapacağız. Ya da santrali söküp götürsünler. 6 köyün santrali buraya bağlı. 6 köyün hepsi de şuanda mağdur” dedi.

Telefonunun 2 aydır bozuk olduğunu dile getiren Nazik Özüdoğru adlı kadın ise, “Çocuklarımla telefonla görüşemiyorum. Kimseye telefon açamıyorum. Kimsede beni arayamıyor. Telefonum 6 aydır çalışmıyor. Hastayım. Gelenim gidenim yok. Telefonumun yapılmasını istiyorum." Şekilde konuştu.

Köy Muhtarı Mustafa Çalışkan da, yıllardır sorunun aynı olduğunu ileri sürerek, “Yıllardır bu böyle. Telefon telleri yerlerde geziyor. Bazı yerlerde ağır vasıta araçlar telefon tellerini koparıyor. Yetkililere söylüyoruz. İletmemize rağmen tedbir alınmıyor. Köylüler mağfur. İnternet yok. Yaşlılar kimseyle görüşemiyor. Herkeste cep telefonu yok ki. Görüntü ortada” diye konuştu.

(MM-BÖ)

