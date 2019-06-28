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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı İzle

Telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı İzle

Yakalanan araçta arama yapılması

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Hırsız 

-Arama sırasında bagajdan kabloların çıkması
-Vites kolundan uyuşturucu düzeneği çıkması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 bin TL değerindeki telefon kablolarını çalana 3 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada ise başka yerden alındığını tahmin edilen kablolar ile uyuşturucu madde kullanımını sağlayan düzenek ele geçirildi. Olay, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kuyulu köyü kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefon hatları için çekilen 20 bin TL değerindeki kablolar kimliği belirsiz şüpheliler tarafından çalındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Aracın Keban yolu üzerinden seyir halinde olduğunu belirleyen ekipler, yolu kapatıp operasyon düzenledi.
Operasyonda otomobil durdurulurken, içerisindeki 3 şüphelide yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada vites kolunun altında uyuşturucu madde kullanımını sağlayan düzenek, bagajda istetme yerinde ise başka yerden alındığı tahmin edilen kablolar ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kablo kesmede kullandığı malzemelerde bulundu. İfadeleri alınmak üzere jandarmaya götürülen şüphelilerin, çaldığı telefon kablolarının bakır kısmını sattığı da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AT-HİV-Y)
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