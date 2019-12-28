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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Telefon hatlarına izinsiz giriş yapan 2 şüpheli tutuklandı - ZONGULDAK

Telefon hatlarına izinsiz giriş yapan 2 şüpheli tutuklandı - ZONGULDAK

- Emniyet genel görüntü - Zanlıların emniyetten çıkarılışıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, Türk Telekom'a ait hatlara giriş yaparak yurt dışı aramaları gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Elmatepe mevkisinde Türk Telekom'a ait dağıtım kutusundan telefon hatlarına giriş yapılarak yurt dışı araması gerçekleştirildiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirledi.Yapılan takibin ardından Bartın'da yakalanan E.Y. ve M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Şüphelilerin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda ise çok sayıda telefonun yanı sıra kablo ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Akalan Yurt Dışı 

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