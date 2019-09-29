Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Telefon dolandırıcısı paraları almak için gitti, cadde ortasında böyle etkisiz hale getirildi Haberi

Telefon dolandırıcısı paraları almak için gitti, cadde ortasında böyle etkisiz hale getirildi Haberi

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü binası detayları

Güvenlik Kamerası Telefon Dolandırıcılığı Harekete Geç Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

- Telefon dolandırıcısının polis tarafından yakalanma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’de özellikle yaşlı insanları dolandıran kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde telefonla aradıkları yaşlı bir vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtıp ikna eden dolandırıcılar, 41 bin 500 avroyu Türk Parası birimine çevirerek kendilerine teslim etmelerini istedi. Mağdurun ihbarıyla harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Bürosu ekipleri, 41 bin 500 avro parayı Türk Lirasına çevirdikten sonra mağdurdan parayı almaya gelen şüpheli E.A’yı suçüstü yakalamayı başardı. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen film gibi operasyon sonrasında kıskıvrak yakalanan E.A. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A. isimli telefon dolandırıcılığı zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, hiçbir polis, jandarma gibi kolluk güçlerinin vatandaşlardan telefonla para isteyemeyeceğini vurgulayarak, bu şekilde dolandırıcılık olaylarına karşı uyanık olmaları yönünde uyardı. (SS-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı