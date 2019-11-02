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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Telefon dolandırıcısı 2 kişi tutuklandı

Telefon dolandırıcısı 2 kişi tutuklandı

Şüphelilerin hastaneye getirilişi

Emekli Öğretmen Telefon Dolandırıcılığı Dolandırıcılık Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-Hastane içi ve çıkış detay
-Polis aracı binme ve çıkış hastane detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta emekli öğretmenin 150 bin lirasını dolandıran suç şebekesi üyeleri Şanlıurfa’da yakalandı. Dolandırıcılar tutuklanarak cezaevin teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık olayı, Kahramanmaraş'ta yaşandı. 67 yaşındaki Emekli Öğretmen Aysel K.'yı telefonla arayan kimliği meçhul kişiler, ‘Biz polisiz. Hesabınıza terör örgütü adına para yollanıyor, operasyon yapacağız, acilen sizin parayı kurtarmamız lazım, hesabınızda size ait tüm parayı poşet içinde çevre yoluna bırakın’ şeklinde konuşma yaptılar. Dolandırıcıların polis olduğuna inanan emekli öğretmen, 150 bin lirayı poşete koyarak Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu yolu üzerine tarif edilen yere bıraktı. Daha sonra parayı alan dolandırıcılar olay yerinden kaçtı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan emekli öğretmen durumu polise bildirdi. Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Olay yerinden başlayıp yüzlerce kamerayı inceleyen polis ekipleri, adım adım iz sürdüğü aracın plakasını ve olayın şüphelilerini tespit etti. Operasyon için harekete geçen Kahramanmaraş Polisi, Jandarmanın da desteği ile Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde şüphelileri yakaladı. Olaya karışan araç sahibi isde Şanlıurfa’da yakalandı. Akçakale'de Mısır tarlasında kovalamaca sonucu yakalanan Kasım K. (31) ile Ahmet Tehkin'in (26) telefon dolandırıcılığı olaylarından çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi. Şanlıurfa il Merkezinde bir adreste yapılan aramada 120 bin lira para ele geçirildi. Şüphelilerden Kasım K. ve Ahmet T. suçlamayı kabul etmezken, araç sahibi M.A., ile birlikte Kahramanmaraş'ta adliyeye sevk edildi. Kasım K. ile Ahmet T. olay günü olay yerine geldiklerini ancak olayı yapmadıklarını beyan ettiler. Her iki şahıs da tutuklandı. Araç sahibi M.A. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
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