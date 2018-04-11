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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Telefon dolandırıcılığı - BALIKESİR

Telefon dolandırıcılığı - BALIKESİR

- Şüphelilerin emniyete getirilmeleri Balıkesir 'de telefon dolandırıcılığı - Bandırma ilçesinde bir kişiyi FETÖ bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde, telefonla aradıkları kişiyi FETÖ bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Bandırma'da oturan Ö.Ç'yi telefonla arayıp, kendisini komiser olarak tanıtan A.A, "Adınız FETÖ'ye karıştı" diyerek para istedi.Durumdan şüphelenen Ö.Ç, durumu polise haber verdikten sonra banka şubesinden 30 bin dolar çekti. Ö.Ç, telefondaki şüpheli A.A'nın yönlendirmesi üzerine parayı diğer şüpheli A.A'ya vermek için banka şubesi önünde beklemeye başladı.
A.A. parayı teslim alacağı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Diğer şüpheli de Bandırma Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı.Biri hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akalan Hapis Cezası Telefon Dolandırıcılığı Polis Ekipleri Banka Şubesi 

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