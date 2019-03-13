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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Telefon dolandırıcıları jandarmadan kaçamadı - NİĞDE

Telefon dolandırıcıları jandarmadan kaçamadı - NİĞDE

- Zanlıların sevk görüntüleriTelefon dolandırıcıları jandarmadan kaçamadı - Niğde 'de para, döviz ve altınlarını aldıkları yaşlı çifti, bankadaki paralarını çekmeye de gönderen 4 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandıNİĞDE (AA) - Niğde 'de dolandırdıkları yaşlı çiftin para, döviz ve altınlarını alan 4 zanlıyı, jandarmanın kurduğu özel ekip yakaladı.Ulukışla ilçesi Emirler köyünde yaşayan Ümmügülsüm (67) ve eşi Mustafa Ö'yü (70) telefonla arayan ve kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, suça karıştıkları gerekçesiyle evdeki para ve altınlarda inceleme yapmak için sivil ekip göndereceğini, evden ayrılmamaları ve kimseyle görüşmemeleri gerektiğini söyledi.

Daha sonra otomobille eve gelen 4 şüpheli, yaşlı çiftin 800 avro, 9 bin lira ve altınlarını aldı. Zanlılar, yaşlı çifti bankadaki paralarını da çekmeleri için yönlendirerek evden ayrıldı.Olaydan sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, jandarmaya durumu bildirdi.İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, inceledikleri Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ile çevredeki akaryakıt istasyonlarının kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli aracı takibe aldı.Jandarma ekiplerince bankaya yönlendirilen mağdur çift, zanlılarla irtibata devam etti.Hem yol güzergahında hem de yaşlı çiftin evinde tedbir alan ekipler, şüphelileri yaşlı çiftin evine gitmek üzereyken gözaltına alındı.Yaşlı çiftin teşhis ettiği M.V.A, M.M.G, H.U.K. ve cezaevi firarisi L.V, sağlık kontrolünün ardından Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Zanlıların, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Güzergah Jandarma Akalan Yaşlı Çift Kışla 

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