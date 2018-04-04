Telefon bayisini 1 dakikada soyan hırsızlar kamerada Video

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( İSTANBUL )- 10 bin TL’lik vurgun kamerada İSTANBUL



- İstanbul Ümraniye’de bir telefon mağazasına giren 4 hırsız 1 dakikada 10 bin liralık vurgun yaparak kayıplara karıştı. Olay, 02.30 saatlerinde,Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi üzerinde bulunan bir telefon mağazasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre otomobil ile mağazanın önüne gelen 5 şahıs, mağazanın kepenginin bir bölümünü kestikren sonra levye ile iç camı kırarak içeri girdi. Yaklaşık yaklaşık 1 dakikada mağazada bulunan çok sayıda teknolojik aletleri ve kasada ki paraları aldıktan sonra kaçarak uzaklaştı.Toplamda 10 bin liralık vurgun yapan 4 soyguncu iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

