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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Telefon bayiini basıp çalışanı silahla vuran şahıslar kamerada

Telefon bayiini basıp çalışanı silahla vuran şahıslar kamerada

Güvenlik kamera görüntüleri

Hastane Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Saldırı 

-Dövmeleri
-Şahsı vurması

( İSTANBUL )- Aldıkları hat iki gün boyunca açılmayınca telefon bayiini bastılar İSTANBUL

- Ataşehir'de iddiaya göre aldıkları hat iki gün boyunca açılmayan şahıslar, telefon bayiini bastı. Şahıslar çalışan A.Y.'yi önce tekme tokat dövdü, ardından bir şahıs yerde yatan şahsı silahla vurdu. Saldırganlar polis tarafından yakalanırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 8 Ağustos günü Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre telefon bayiinden aldıkları hat iki gün boyunca açılmayan şahıslar telefon açarak çalışana durumu anlattı. Çalışanla telefonda tartışan şahıslar ardından iş yerine geldi. Tartıştıkları şahsa tepki gösteren şahıslar ardından tekme ve yumruklarla şahsa saldırdı. Şahıs aldığı darbelerle yere düşerken, bu sırada saldırganlardan biri yerde yatan şahsı silahla vurdu. Şahıs yaralanarak hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili çalışmalara başlayan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen saldırganlardan silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahıs tutuklandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıslar iş yerine geliyor. Ardından tekme tokat şahsa saldırıyor. Bu sırada bir kişi belindeki silahı çıkararak şahsı silahla vuruyor. Şahıs acılar içinde kıvranırken saldırganlar iş yerinden ayrılıyor.
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