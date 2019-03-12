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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Teleferikte mola bitti İzle

Teleferikte mola bitti İzle

Teleferik görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

Periyodik Bakım Ziyaretçiler Otomasyon Şili Teleferik 


- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Balçova Teleferik Tesisleri, sezon öncesi yıllık periyodik bakımını tamamladı. Bugün yeniden hizmete açılan tesisin peyzajı yenilendi, otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakımlar yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin AB standartlarında yenilenerek 4 yıl önce hizmete aldığı ve o tarihten bu yana yaklaşık 1.6 milyon kişinin ziyaret ettiği Balçova Teleferik Tesisleri’nde bakım çalışmaları tamamlandı. Yılda bir kez yapılması zorunlu olan periyodik bakım çalışması kapsamında sistemdeki tüm hareketli parçalar elden geçirildi, talimatlar kapsamında değiştirilmesi gereken parçalar yenilendi. Otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakımlar yapıldı. Teleferik, bugünden (12 Mart Salı) itibaren yeniden ziyaretçileriyle buluştu. Önce güvenlik Bakım çalışmaları sırasında kabinlerde yolcu konforunun artırılması adına ses ve sarsıntıyı azaltacak iyileştirmeler de gerçekleştirildi.
Yolcuların temas ettiği tüm aksamlar ise hijyen kuralları çerçevesinde özel malzemeler kullanılarak temizlendi. Çalışmalar kapsamında tesisin peyzajı da yenilendi. 6 gün hizmet veriyor İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen Teleferik Tesisi’nde bulunan 8 kişilik teleferik gondolları, yaklaşık 4 dakikada Balçova Dede Dağı’na çıkarak İzmir’i farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. Yolculuk sırasında İzmir’i panoramik ve heyecan verici bir manzaradan seyretme şansına sahip olan ziyaretçiler, zirvede eşsiz bir doğa içinde, çam ağaçlarının yeşilliğinde, tertemiz bir havada yürüyüş yapabiliyor; tesislerden ve mesire alanlarından faydalanabiliyor. Haftanın 6 günü hizmet veren Balçova Teleferik Tesisi, pazartesi günleri bakım nedeni ile kapalı. 0-5 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet veren tesisin bilet fiyatları 9 TL.
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