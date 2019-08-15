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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Teleferik için kuyruk oluştu, 40 bin yolcu taşındı

Teleferik için kuyruk oluştu, 40 bin yolcu taşındı

Drone görüntüsü

Yabancı Turist Bayram Tatili Kalaba Alabalık Teleferik 

-Teleferikten görüntü
-Kalabalıktan detaylar
-Vatandaşlar ile röportajlar
-detay görüntü

( ORDU -ÖZEL)- Ordu’da Boztepe’ye ulaşımı sağlayan teleferik, Kurban Bayramı’nda yaklaşık 40 bin yolcu taşıdı- Teleferiğe binmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu ORDU

- Ordu’da bulunan ve 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye çıkmak için kullanılan teleferik, Kurban Bayramı’nda yoğun ilgi görüyor. Ordu'da eşsiz manzarası ile 530 metre yükseklikte kentin cazibe merkezi ve kentin seyir terası olan Boztepe, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların ilgi odağı oldu. On binlerce yerli ve yabancı misafirin akın ettiği Boztepe bu bayram tatilinde de yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Kentin en önemli turistik mekanları arasında yer alan Boztepe’ye çıkmak için insanlar, teleferiği tercih ettiğinden, istasyon önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kurban Bayramı’nda 40 bin yolcu taşındı Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe, 4 günlük bayram tatilinde on binlerce kişiyi ağırladı. Boztepe'ye ulaşım için kullanılan teleferik, Kurban Bayramı süresince yaklaşık 40 bin yolcu taşıdı. Teleferiğe binmek için yaklaşık bir saat bekleyen vatandaşlar, eşsiz manzaranın buna değdiğini belirtti.
Bazı vatandaşlar il dışından gelip ilk defa teleferiği kullanacakları için sabırsız olduklarını belirtirken, bazıları ise önceki bayramlarda yine teleferiği kullandıklarını ifade etti.

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