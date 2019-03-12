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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Tele takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - BURSA

Tele takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - BURSA

- Detay görüntü BURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde ayağı tele takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Cuma Mahallesi'ndeki İbrahim Efendi Çıkmazı'nda bir evin ahşap çatısındaki demir tele ayağı takılan güvercini fark eden Kadir Arslan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, merdivenle yaralı güvercini takıldığı telden kurtardı.Güvercini fark eden Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben görmedim ama güvercin, akşamdan beri burada mahsur kalmış." dedi.

Bild Yaralı Güvercin 

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