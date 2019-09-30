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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Telde asılı okul üniformasını böyle çaldı

Telde asılı okul üniformasını böyle çaldı

Hırsızlık anı güv. kam.

Okul Üniforması Kamera Okul Forması Forma Aktüel 

-Olay yeri aktüel görüntü

( DENİZLİ )- Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı DENİZLİ

- Denizli’de bir şahsın balkondaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın neden sadece okul formasını çaldığı ise belirsizliğini koruyor. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi PelitliBağ Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen olayda, sokağa giren şahıs önce etrafını kolaçan etti. Ardından bir binanın birinci katındaki çamaşır telinde asılı duran okul üniformasını gözüne kestiren şahıs, üniformayı telden çekerek aldı. Şahıs daha sonra koltuğunun altına koyduğu üniforma ile olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından polis çağıran ve ismi öğrenilemeyen ev sahibi ise şahıstan şikayetçi olunca polis tarafından soruşturma başlatıldı.
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