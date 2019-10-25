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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Telabyad’ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Telabyad’ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye'nin Telabyad kenntinde patlama

Terör Örgütü Teröristler Çakal Saldırı Bombalı Araç 

-Patlama sonrası Akçakale'den Telabyad'a geçen ambulanslar
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye’nin Telabyad kentine bağlı Hamam El Türkmen Köyünde terör örgütü PKK/YPG’li teröristler tarafından daha önceden bomba ile tuzaklanan araç patlatıldı. Patlamada 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.Suriye’nin Telabyad kentine bağlı Hamam El Türkmen Köyünde PKK/YPG’li teröristler tarafından daha önceden bomba ile tuzaklanan araç patladı. Öğle saatlerinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Patlama nedeniyle Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden çok sayıda ambulans ve umke ekibi sevk edildi. Telabyad’tan alınan yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

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